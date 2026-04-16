Manitou : décès des présidents et succession à venir

Jacqueline Himsworth, sœur du fondateur Marcel Braud et présidente de Manitou depuis 2007. Photo : Manitou BF

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

Le fondateur Marcel Braud et sa sœur Jacqueline Himsworth, dirigeants successifs de l’emblématique entreprise d’Ancenis, sont décédés à quelques semaines d’écart. Les figures d’une réussite industrielle remarquable (2,6 milliards d’euros d’activité), mais aussi d’un tour de passe-passe fiscal belge pour leurs héritiers.

Ancenis‐Saint‐Géréon est en deuil. La sous‐préfecture de l’est de la Loire‐Atlantique (12 000 habitants), vient de perdre coup sur coup les deux derniers présidents de Manitou BF, géant mondial des engins de manutention et l’une des plus importantes entreprises des Pays de la Loire : 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires (+62,5 % en dix ans) et 6 000 salariés, dont près d’un tiers au siège. Le fondateur et président jusqu’en 2017, Marcel Braud, décédait le 3 février dernier à l’âge de 93 ans.

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