« Bien gérer l’argent public, c’est possible : zéro augmentation d’impôt, zéro dette supplémentaire. » L’affirmation s’affiche en lettres capitales en première page du numéro d’octobre du « magazine d’information de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes », l’organe de propagande officiel de la collectivité. Elle se complète en pages intérieures d’une interview empreinte d’autosatisfaction du président de ladite Région, Fabrice Pannekoucke, et de son prédécesseur, intronisé « conseiller spécial », Laurent Wauquiez.

Dans cet entretien, les deux patrons successifs de la collectivité mettent en avant deux arguments supplémentaires à leur bilan commun : une baisse de 15 % sur le fonctionnement administratif et des investissements dans les services publics multipliés par deux depuis 2016. Mais ont‐ils vraiment raison de plastronner de cette façon ? Mediacités s’est plongé dans les chiffres du conseil régional pour vous apporter quelques éléments