Déficit, postes supprimés, radios vendues : la crise s’intensifie à Ouest‐France

Le plateau de la rédaction du siège de Ouest-France à Chantepie, près de Rennes. Photo : groupe SIPA Ouest-France

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

Le premier quotidien français se prépare à plusieurs dizaines de suppressions de postes. La maison mère, le groupe Sipa Ouest-France, est à nouveau déficitaire en 2025, alors que sa coûteuse chaîne Novo19 ne décolle toujours pas.

« On ne licencie jamais à Ouest‐France ». Cet adage a longtemps résumé la politique de ressources humaines très « sociale » appliquée depuis des décennies au sein du premier quotidien français (597 470 exemplaires par jour l’année passée, ‑1,69%) et premier site d’information hexgonal.

Plus personne ne le prononce désormais dans les bureaux de ses 55 locales ou à son siège, à Chantepie, près de Rennes. Et pour cause, les contours de son premier plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) se précisent. Mediacités en révélait il y a quelques mois la préparation, dans la foulée de la mise en œuvre en 2025 d’un plan de 15 millions d’euros d’économies, baptisé Efficience 2.

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