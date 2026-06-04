Cette fois, le colis sera‐t‐il bien livré ? Depuis une décennie, le géant du commerce en ligne Amazon cherche à s’implanter à proximité de Nantes, pour mieux quadriller en livraisons la Bretagne et les Pays de la Loire. S’il dispose depuis 2020 d’une agence de livraison de 9 000 m² dans la zone industrielle de Carquefou et d’une autre de taille identique à Quimper (Finistère) depuis 2022, son principal hub de distribution pour le Grand Ouest demeure Saran, en banlieue d’Orléans, et ses 70 000 m².

Dans un communiqué doublé d’une interview à Ouest‐France, ce 1ᵉʳ juin, le directeur général d’Amazon France, Jean‐Baptiste Thomas, informe « de la création de son premier centre de distribution dans la région Pays de la Loire à Derval (Loire‐Atlantique), qui créera 1 000 emplois en CDI ». Une annonce surprise faite à l’occasion du sommet élyséen Choose France – à laquelle le président Emmanuel Macron a répondu par un « thank you » sur X. « Ce nouveau site, dont l’ouverture est prévue fin 2027, représente un investissement prévu de plus de 100 millions d’euros pour sa construction et sera équipé des dernières technologies robotiques développées par Amazon », assure la multinationale étasunienne.