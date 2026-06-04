Symbole de la rigueur budgétaire, la présidente ligérienne (Horizons) dénonce aujourd'hui le « sabrage » de 88 % des crédits à l’apprentissage alloués aux Régions. Un discours anti-austérité qu'elle a en réalité déjà tenu par le passé.

Étonnant renversement lexical. En 2025, puis en 2026, Christelle Morançais a décidé de réduire de 100 millions d’euros le budget de fonctionnement du conseil régional des Pays de la Loire, en coupant notamment dans les subventions à la culture, au sport, à l’écologie ou à l’entrepreneuriat. La présidente (Horizons) de la collectivité était alors accusée par ses opposants de mener une « politique d’austérité », sabre ou tronçonneuse en main, comme la caricature alors Libération en Une.