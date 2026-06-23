En s’appuyant sur un audit extérieur commandé dans les premiers jours de son mandat, l’exécutif de Véronique Sarselli a brossé lundi un tableau catastrophique de la situation financière de la Métropole et esquissé quelques pistes d'économies, notamment sur certaines dépenses sociales.

Un diagnostic alarmiste… avant le remède de cheval ? Ce lundi 22 juin, la présidente de la métropole de Lyon Véronique Sarselli avait convoqué la presse lyonnaise pour se livrer à un grand classique des nouveaux élus : le dézingage de la gestion financière de ses prédécesseurs, en l’occurrence celle des écologistes entre 2020 et 2026. Et rien de tel qu’un audit « indépendant » sur le dernier mandat pour habiller ses propres choix politiques en évidences incontournables.

Commandé au cabinet de conseil Ernst & Young Audit pour près de 70 000 euros, comme l’avait révélé Mediacités, cet « audit flash financier » aura été réalisé en quelques semaines, le temps de compiler des chiffres déjà en