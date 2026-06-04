La Chambre régionale des comptes vient de publier un rapport sur la gestion de la deuxième ville de Loire-Atlantique, jugeant sa situation financière « saine ». Tout en alertant sur une hausse des dépenses : indemnités d'élus, salaires et effectifs.

Des élus revalorisés mais peu présents, une mairie adepte de la démocratie participative mais dont l’exercice du pouvoir reste très vertical en interne… La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire vient de publier son rapport sur la gestion de la ville de Saint‐Nazaire entre 2019 et 2025. Si elle conclut à une situation financière « saine » pour la deuxième commune la plus peuplée de Loire‐Atlantique, la CRC pointe néanmoins quelques défauts dans la gestion de David Samzun, maire (PS) depuis douze ans, et son équipe. Les magistrats financiers attirent notamment l’attention sur l’augmentation récente des charges, qui ont grimpé de 34 % (6,7 millions d’euros) durant la période pour celles à caractère général et de 20 % (11,3 millions d’euros) pour celles de personnel.