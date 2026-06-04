Saint‐Nazaire : des indemnités et absences d’élus qui interrogent

L'hôtel de ville de Saint-Nazaire, municipalité dirigée par David Samzun (PS) depuis 2014. Photo : ville de Saint-Nazaire

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Marine Dumeurger

La Chambre régionale des comptes vient de publier un rapport sur la gestion de la deuxième ville de Loire-Atlantique, jugeant sa situation financière « saine ». Tout en alertant sur une hausse des dépenses : indemnités d'élus, salaires et effectifs.

Des élus revalorisés mais peu présents, une mairie adepte de la démocratie participative mais dont l’exercice du pouvoir reste très vertical en interne… La chambre régionale des comptes des Pays de la Loire vient de publier son rapport sur la gestion de la ville de Saint‐Nazaire entre 2019 et 2025. Si elle conclut à une situation financière « saine » pour la deuxième commune la plus peuplée de Loire‐Atlantique, la CRC pointe néanmoins quelques défauts dans la gestion de David Samzun, maire (PS) depuis douze ans, et son équipe. Les magistrats financiers attirent notamment l’attention sur l’augmentation récente des charges, qui ont grimpé de 34 % (6,7 millions d’euros) durant la période pour celles à caractère général et de 20 % (11,3 millions d’euros) pour celles de personnel. 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?