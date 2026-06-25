Mediacités décrypte pour vous des dossiers débattus par les 97 élus de Nantes Métropole ces 25 et 26 juin et vous donne accès à l’intégralité de l’ordre du jour.

En pleine fin d’épisode caniculaire, les 98 conseils métropolitains se réunissent ce jeudi 25 et ce vendredi 26 juin. Alors que le dernier conseil municipal nantais avait été émaillé d’échanges brûlants, sur le narcotrafic notamment, gageons qu’ils seront plus tempérés à la Cité des congrès de Nantes, comme c’est l’habitude. Pourtant des dossiers primordiaux pour les habitants, qui avaient déjà agité la campagne des élections municipales, ne manquent pas.

On trouve singulièrement à l’ordre du jour [consultable avec les délibérations plus bas] le bilan final de la mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) sur la période 2019–2025. Sans surprise, la majorité de gauche plurielle (52 élus) s’en félicite sur plusieurs points. Tout d’abord « la création d’un office foncier solidaire (OFS) avec la mise en place de deux dispositifs pour faciliter l’accession à la propriété, en limitant la spéculation immobilière ». Leur sigles, un peu barbares : BRS, pour bail réel solidaire, et BRS+, lancés respectivement il y a un et six ans. 271 logements de ce type ont été livrés à ce jour.

4 000 logements autorisés par an et un objectif de 6 000

Ensuite, sont mentionnés les 56 millions d’euros investis pour la construction de logements sociaux et abordables. Sur les six …