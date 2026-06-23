Droit au logement, droit de propriété : selon que vous serez puissant ou misérable…

Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette fois-ci, retour sur le triste décompte du collectif Les Morts de la rue.

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Un record. L’an dernier, 26 personnes sans domicile fixe sont décédées dans le Grand Lyon. La plus âgée avait 81 ans, la plus jeune… 11 jours. C’est le dramatique constat que dresse, comme chaque année, le collectif Les Morts de la rue, qui recense les disparitions de celles et ceux qui n’ont pas de toit un peu partout en France. Et comme chaque année, Mediacités se fait l’écho de ce décompte dans les territoires où notre journal est implanté.

Retrouvez ci‐dessous notre publication qui a inspiré Twister :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.