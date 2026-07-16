Fin juin, l'opposition nantaise emmenée par Foulques Chombart de Lauwe (LR) a affirmé qu'un « certain nombre d'électeurs » avaient été inscrits sur les listes électorales au bénéfice de la maire (PS) Johanna Rolland. Des propos qui ont été signalés au procureur de la République, comme l'a appris Mediacités.

Question de Laurène à Mediacités : c’est quoi cette histoire de vote des Roms pour Johanna Rolland ?

Bonjour Laurène et merci pour votre question. « Le CCAS est‐il là pour sortir les personnes de la précarité ou pour les inscrire dans les statistiques, voire pour certains sur les listes électorales ? », s’était interrogé le conseiller municipal d’opposition Ronan Grippay à l’occasion du dernier conseil municipal, le 19 juin.

Lors d’un point sur le rapport d’activité 2025 du Centre communal d’action sociale, l’élu Horizons dresse auparavant ce parallèle dans une intervention écrite à l’avance. « Nous sommes capables d’accueillir et bientôt de loger des familles de Roms, mais cette personne âgée française a moins de solutions qui lui sont proposées, trouvez‐vous ça normal ? »