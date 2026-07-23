L’agonie des pôles culturels, dix‐huit mois après les coupes budgétaires de la région Pays de la Loire

Les six associations qui structuraient chaque filière (musique, cinéma, livre, etc.) avec le soutien du conseil régional sont en voie de disparition. De son côté, la présidente (Horizons) Christelle Morançais défend ces dernières semaines qu’il n’y a pas de « plan social » dans le monde culturel ligérien.

Manifestation contre les coupes budgétaires du conseil régional des Pays de la Loire, en novembre 2024. Photo : Thibault Dumas / Mediacités

« Comme c’était prévisible, le désastre tant annoncé n’a pas eu lieu, et c’est, évidemment, une excellente nouvelle ! » Le 19 juin dernier, la présidente (Horizons) du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais, se félicitait sur le réseau social X que dans le secteur culturel ligérien « il n’y a eu « ni “cataclysme”, ni “massacre”, ni “plan social”, rien de tout ce qu’on nous a promis ne s’est produit ».

Une première étude d’impact commandée par l’exécutif régional à son inspection générale était alors dévoilée. Elle se terminait avec les (prudentes) conclusions suivantes : « Sous réserve des évolutions sur le reste de l’année 2026, nous ne constatons pas le décrochage annoncé de l’intermittence en Pays de la Loire en 2025. » Il y a dix‐huit mois, alors que le gouvernement appelait à une rigueur budgétaire des collectivités, la Région imprimait un tour de vis sans précédent en votant, sans concertation, 82 millions d’euros d’économies.

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Par Pauline Demange-Dilasser

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