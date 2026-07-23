« Comme c’était prévisible, le désastre tant annoncé n’a pas eu lieu, et c’est, évidemment, une excellente nouvelle ! » Le 19 juin dernier, la présidente (Horizons) du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais, se félicitait sur le réseau social X que dans le secteur culturel ligérien « il n’y a eu « ni “cataclysme”, ni “massacre”, ni “plan social”, rien de tout ce qu’on nous a promis ne s’est produit ».

Une première étude d’impact commandée par l’exécutif régional à son inspection générale était alors dévoilée. Elle se terminait avec les (prudentes) conclusions suivantes : « Sous réserve des évolutions sur le reste de l’année 2026, nous ne constatons pas le décrochage annoncé de l’intermittence en Pays de la Loire en 2025. » Il y a dix‐huit mois, alors que le gouvernement appelait à une rigueur budgétaire des collectivités, la Région imprimait un tour de vis sans précédent en votant, sans concertation, 82 millions d’euros d’économies.