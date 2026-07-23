Christelle Morançais lance son micro‐parti : « Bleu », bien évidemment

Christelle Morançais en déplacement à Guérande, m-juillet 2026. Photo : région Pays de la Loire

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Par Thibault Dumas

La Sarthoise, qui écrit une partie du projet présidentiel d’Édouard Philippe, a déposé les statuts de son association politique à Nantes le 1ᵉʳ juillet. Cette couleur avait été choisie pour sa campagne en 2021 mais également pour repeindre le logo et l’hôtel de région.

Il est partout. Sur les cars ou les TER Aléop. Dans le hall d’entrée ou les couloirs de l’hôtel de région, sur l’île de Nantes. Sur la grande roue du « Big bang de l’emploi » ou lors des étapes du Région Pays de la Loire Tour cycliste. Dans le magazine Ma Région, sur le site internet, les pupitres, les courriers à en‐tête ou tout simplement le logo du conseil régional, comme l’avait relevé Mediacités en 2021, quelques mois après la réélection triomphale de Christelle Morançais (alors LR, désormais Horizons). De quoi le surnommer « bleu Morançais ».

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