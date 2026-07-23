La Sarthoise, qui écrit une partie du projet présidentiel d’Édouard Philippe, a déposé les statuts de son association politique à Nantes le 1ᵉʳ juillet. Cette couleur avait été choisie pour sa campagne en 2021 mais également pour repeindre le logo et l’hôtel de région.

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