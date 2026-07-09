Le tribunal correctionnel de Nantes a condamné fin juin cinq militants de l’Assemblée générale antifasciste pour s’en être pris à une membre du syndicat d’extrême droite La Cocarde étudiante.

C’est par une conférence sur « Le racisme anti‐blanc » qu’avait commencé la soirée de Solène de L., ce 25 octobre 2025. Cet évènement politique avait été organisé dans les locaux d’une entreprise à Vertou, Lazare Invest Immo, en présence de l’essayiste classé à l’extrême droite François Bousquet, un proche de feu Patrick Buisson, ex‐sulfureux conseiller de Nicolas Sarkozy.

La soirée de Solène de L. s’était poursuivie devant la cathédrale Saint‐Pierre‐et‐Saint‐Paul de Nantes avec un « hommage à Lola », cette fillette de 12 ans tuée en octobre 2022 à Paris par une jeune Algérienne qui faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le fait divers avait à l’époque largement été récupéré par l’extrême droite sur les réseaux sociaux et dans les médias. La meurtrière de Lola avait été condamnée la veille, le 24 octobre, à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible.