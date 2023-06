Créée il y a dix ans, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’est imposée comme une vigie nécessaire à la transparence de la vie démocratique. Mais ses doléances pour faciliter ses missions restent lettre morte.

Une cuvée exceptionnelle. En 2022, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a reçu plus de 10 000 déclarations d’intérêts et de patrimoine d’élus et d’agents publics. Un chiffre record, année électorale oblige ! Le rapport d’activités 2022 de cette autorité administrative indépendante vient d’être rendu public et il est plutôt rassurant. Sur les 4 170 déclarations contrôlées (les plus essentielles le sont toutes en début et fin de mandat), 10 dossiers ont été transmis à la justice. Autre point de satisfaction : les obligations de transparence sont respectées par l’écrasante majorité de personnes concernées. Seuls 41 récalcitrants, principalement des