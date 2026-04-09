L’ancien élu nantais est devenu directeur de cabinet du nouveau maire Sébastien Arrouët (divers droite) le 1ᵉʳ avril. Toujours conseiller régional et adhérent LR, le grand battu de la primaire de la droite aux municipales à Nantes a en revanche démissionné du conseil départemental, où il était collaborateur d’élus.