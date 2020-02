Toulouse en queue de peloton des villes cyclables

En queue de peloton, Toulouse apparaît à la 8e place du palmarès des villes cyclables de plus de 200 000 habitants. « Le climat vélo » y est décrit comme « plutôt défavorable ». Avec 2,88 sur 6 points, la Ville rose fait mieux que Montpellier (2,48), mais reste loin du trio de tête : Strasbourg (4,02), Nantes (3,55) et Rennes (3,46). Elle est même dépassée par de plus petites villes comme Grenoble (4,12), ou Rouen (2,87). Un résultat qui stagne depuis deux ans, selon la Fédération des usagers de la bicyclette à l’origine de cette enquête nationale.

Dans le détail, les 4 700 personnes questionnées louent globalement la facilité de location d’un vélo, la généralisation des doubles sens cyclables et le réseau de magasin et atelier spécialisés. Elles critiquent en revanche les stationnements gênants sur les pistes cyclables, les nombreux vols de vélo, le manque d’alternatives sûres lors de travaux sur la voirie et le manque de sécurité pour les enfants et personnes âgées. Alors que le développement de la pratique du vélo est l’un des enjeux de cette campagne, des efforts restent à faire pour convaincre ses usagers toulousains.

