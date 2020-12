Altice Médias rompt ses relations avec Vià Groupe

Coup de tonnerre dans le ciel médiatique régional. Le groupe Vià, propriétaire du réseau éponyme de chaînes de télévision locales, dont Vià Occitanie, vient d’annoncer le retrait d’Altice Médias du projet de création de BFM-Vià-Régions. Avalisée par le CSA le 31 mars 2020, la naissance de cette co-entreprise, qui devait notamment conduire au lancement de BFM Toulouse, a sans cesse été repoussée depuis lors. « Vià Groupe doit désormais s’attacher à tout mettre en œuvre pour préserver le projet du réseau VIA, ses 5 chaînes locales en propre – en Occitanie et en Martinique -, et ses 120 salariés en France Métropole et Outre-Mer », explique dans un communiqué le groupe, basé dans le Gard, et en proie à des difficultés financières.

Selon Les Échos, la motivation à cette rupture s’expliquerait notamment par la découverte tardive d’une dette deux à trois fois supérieure à celle qui avait été présentée par le groupe Vià à son ex-futur partenaire. Ce que conteste Christophe Musset, président de Vià Groupe, d'après lequel « un cabinet spécialisé mandaté par Altice suit les comptes de la société depuis 12 mois ».

La nouvelle provoque en tous cas une vive inquiétude chez les salariés, même si le mois de novembre a pu leur être payé. « On a l'impression qu'on . . .