Trois ans d’inéligibilité pour le maire de Mondouzil

C'est une mauvaise nouvelle qui a cueilli le maire de Mondouzil Robert Médina, au début de l'été. Le 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel l'a déclaré inéligible à tout mandat pour une période de trois ans

Tout a commencé par le rejet de ses comptes de campagne en tant que candidat aux sénatoriales du 27 septembre 2020. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) lui reproche deux manquements : ne pas avoir fait présenter ses comptes par un membre de l'ordre des experts-comptables, comme l’impose l'article L. 52-12 du code électoral ; et avoir réglé personnellement la totalité des dépenses engagées lors de cette élection au lieu d'utiliser un compte bancaire dédié, ce qui contrevient à l'article L. 52-4 du code électoral.

Après avoir rendu sa décision le 3 mai, la CNCCFP a saisi le Conseil constitutionnel le 5 mai. Dans la foulée, « eu égard à la particulière gravité de ces manquements à des règles dont M. Médina ne pouvait ignorer la portée », les Sages ont arrêté leur décision le 8 juillet.

Une décision « un peu rude »

Ces « erreurs », Robert Mondouzil ne les conteste pas. « Pour faire présenter ses comptes par un commissaire aux comptes, il faut dépasser 4 000 euros de dépenses. Les miennes se sont élevées à 4 900 euros. Faire appel à un expert m'aurait couté 1 000 euros de plus, explique-t-il. On me reproche aussi d'avoir utilisé mon compte personnel. Mais le compte bancaire que j'ai ouvert à la BNP pour cette élection n'était utilisable qu'à partir du 17 septembre. J'aurais dû attendre cette date pour faire campagne ? »

Avec 126 votes en sa faveur, Robert Mondouzil ne dépassait pas les 5 % de voix nécessaires pour obtenir un remboursement de ses dépenses. Sur ce point, la conclusion des Sages ne change donc rien aux finances de l'élu. Ce dernier trouve tout de même la décision « un peu rude ». « J'ai absolument tout déclaré. J'aurais pu mettre moins de 4 000 euros. En voulant être trop transparent. Je me suis fait retoquer », remarque-t-il avant de relativiser la portée de son inéligibilité : « Je n'avais pas l'intention de me présenter à des élections quelconques (aux législatives, l'an prochain, par exemple, NDLR) dans les trois années à venir. Et, cela ne remet pas en cause mes mandats actuels de maire de Mondouzil et de vice-président de Toulouse Métropole. Je ne vais donc pas faire appel. »