Toulouse • Le 15 mars 2012, Mohamed Merah assassine froidement les soldats Mohamed Legouad et Abel Chennouf et laisse pour mort Loïc Liber devant la caserne du 17e régiment du Génie Parachutiste de Montauban. Une décennie plus tard, la mémoire de ce drame vacille entre hommage discret aux victimes et gêne. Tout le contraire de Toulouse où 2 000 personnes vont participer aux commémorations.