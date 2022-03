En 2012, Mohamed Merah tuait sept personnes à Toulouse et Montauban ; trois militaires puis trois écoliers et leur professeur dans une école juive. Dix ans plus tard, les commémorations sont bien différentes d’une ville à l’autre, et Montauban se sent oubliée par les officiels.

« Dix ans après, Montauban rend un hommage gêné aux victimes de Mohamed Merah », un reportage d’Emma Conquet, à découvrir au micro de Jean Berthelot de La Glétais sur Podcastine.

Si vous souhaitez nous adresser des documents en passant par une plateforme sécurisée et anonymisée, rendez-vous sur pals.mediacites.fr