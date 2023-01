Génération.s prépare déjà 2026 à Toulouse

Isabelle Hardy et l'ancien maire de Toulouse Pierre Cohen viennent de créer l'association « Toulouse unie » pour préparer 2026.

Une nouvelle association baptisée « Toulouse unie » vient d’être créée le 12 décembre 2022. S’il ne s’agit pas pour l’instant d’un parti politique, son objet est clairement la préparation des élections de 2026.

L’association vise en effet à « participer au débat municipal » et à la « préparation des conseils municipaux et métropolitains ». Elle souhaite également « construire une opposition à la majorité municipale avec nos partenaires » et « construire un réseau de militants et d’acteurs citoyens engagés ». Et ceci dans le but de « construire une offre dans le cadre du débat des municipales de 2026 avec pour objectif une candidature unique de la gauche et des écologistes ».

À sa présidence, on retrouve la vice-présidente (Génération.s) du département de Haute-Garonne Isabelle Hardy, également conseillère municipale d'opposition à Toulouse. Le trésorier n’est autre que l’ancien maire socialiste Pierre Cohen. Celui-ci avait tenté l’aventure municipale en 2020, n’obtenant que 5,6 % au premier tour avant de rallier la liste Archipel Citoyen.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse/2020/03/02/hemorragie-de-militants-a-generation-s-toulouse/

Toulouse unie compte deux vice-présidents également issus de Génération.s : Alice Assier était candidate Nupes dans la 10e circonscription de Haute-Garonne (à l’est du département), où elle a été battue de 200 voix par Dominique . . .