Durant les municipales 2020, Jean Luc Moudenc s’était engagé à mettre en place six propositions établies par Transparency France pour renforcer l’intégrité de la vie publique locale. Près de quatre ans plus tard, le bilan est mitigé.

Prévenir la corruption, rendre publiques les rencontres avec des lobbyistes et le montant des indemnités, encadrer les frais des élus, mettre en place un registre des départs et rendre accessibles les documents administratifs, voici ce que l’ONG anti‐corruption Transparency a demandé aux candidats, lors des municipales 2020. L’actuel maire de Toulouse s’était engagé à mettre en œuvre ces six mesures visant à faire progresser l’intégrité et la transparence. À mi‐mandat, le bilan est contrasté : seule la moitié des engagements a été mise en place. La Ville rose fait mieux que Marseille et Montpellier (deux sur six), mais se place loin de Paris, Bordeaux, Lille et Lyon (cinq engagements tenus sur six), ou encore Nantes et Strasbourg (quatre sur six).

1. Publier le montant cumulé des indemnités – Réalisé

Transparency avait demandé à la municipalité de publier le montant cumulé des indemnités perçues par les élus de la collectivité. La mairie a répondu à cette requête en rendant public l’état de ces indemnités perçues en 2021.

2. Rendre accessible des documents administratifs – Réalisé, mais incomplet

La commune et Toulouse m …