En 2020, les écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard s'étaient engagés à appliquer six préconisations de l'ONG Transparency international. « Ont-ils tenu parole ? », nous questionne un lecteur de Mediacités.

« Question de Pierre M. à Mediacités : Les élus de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon ont‐ils respecté les six engagements pris durant la campagne électorale auprès de l’association Transparency international au sujet de la transparence des données et de la prévention de la probité publique ? »

Bonjour Pierre,

Merci pour votre question – précise – qui fait référence aux engagements pris, pendant leurs campagnes électorales, par 27 exécutifs locaux à l’occasion des élections municipales de 2020 et régionales de 2021 auprès de Transparency international. On y trouve en effet les majorités de Grégory Doucet, pour la ville de Lyon, et de Bruno Bernard, pour la métropole de Lyon.

Avant leur élection, les deux écologistes avaient promis d’appliquer six recommandations de cette ONG de lutte contre la corruption : mettre en œuvre un plan de prévention de la corruption, rendre publiques les rencontres du maire ou du président de la Métropole avec des lobbyistes, encadrer les frais de représentation et les rendre publics, tenir un registre public des déports, publier le montant cumulé des indemnités des élus et, enfin, publier des documents administratifs en open data. Objectif : renforcer la transparence de la vie démocratique locale.

Et depuis ? À mi‐mandat,