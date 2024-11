Le conseil municipal a voté une première tranche de subventions pour l'année 2025. À ce stade, la baisse est plus importante qu'annoncé.

Une baisse de 25 % des subventions aux associations… Voilà la cure d’austérité votée par le conseil municipal de Toulouse, le 28 novembre. Les élus ont alloué une première tranche de 9,1 millions d’euros à diverses structures associatives. Soit 3,1 millions d’euros de moins que ce qu’elles avaient reçu l’an dernier.

Comme Mediacités l’a déjà révélé, certaines associations sont plus impactées que d’autres. La mairie n’a ainsi alloué que 4,4 millions d’euros de subventions aux acteurs du sport, dont 2,3 millions aux clubs professionnels (Fenix Toulouse handball, Toulouse Métropole basket, TO XIII, Stade toulousain et TFC). Cela représente une baisse de 20 % par rapport à 2024, soit 1,1 million d’euros.

Le secteur culturel encaisse un coup de rabot encore plus important. La mairie va attribuer trois millions d’euros à une centaine d’associations, soit 40 % de moins que ce que ces dernières pouvaient espérer. Une réduction de la même ampleur est imposée aux budgets du musée des Abattoirs (- 800 000 euros) et de l’Isdat, l’École des Beaux‐Arts ( – 1,8 million d’euros).

5,8 millions d’économies

En comptant les sommes allouées à ces deux structures non associatives, la mairie va donc distribuer 13,2 millions d’euros l’an prochain, soit une baisse de 30 % des aides pour …