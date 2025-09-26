Jean‐Luc Moudenc cible les vélos et oublie les autos

Lors du conseil municipal de septembre, Jean-Luc Moudenc a stigmatisé le comportement des cyclistes toulousains sans un mot sur celui des automobilistes qui multiplient les excès de vitesse.

Haro sur les vélos, les trottinettes et les deux‐roues motorisés ! Pour le maire de Toulouse, c’est certain, « ce sont ces modes de transport qui s’affranchissent le plus souvent des règles du Code de la route », a‑t‐il déclaré en introduction du conseil municipal, ce vendredi 26 septembre.

Et de rappeler le nombre de contraventions dressées par la police municipale depuis la parution de son « code de la rue » : 800, dont plus de 500 pour des cyclistes. « On souhaite que tous les cyclistes soient disciplinés et cessent d’utiliser les trottoirs », a ajouté Jean‐Luc Moudenc.

Ces propos surprennent à plusieurs titres. D’abord, parce que le maire de la troisième ville de France oublie sciemment les principaux auteurs d’infractions routières : les véhicules motorisés. L’édile dispose pourtant des données enregistrées par la quarantaine de radars pédagogiques installés sur la commune.

Un million de « grands excès de vitesse »

Mediacités a analysé les relevés en 2021 et 2022. Les chiffres donnent le tournis. En 2022, près de 27 millions de véhicules ont été flashés en excès de vitesse. Plus d’un million de véhicules ont même dépassé de plus de 30 km/h les limites autorisées.

Dans la catégorie « fous du volant », dix véhicules ont été enregistrés à des pointes de vitesse de 159 km …