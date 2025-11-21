Municipales à Toulouse : l’alliance entre les Écologistes et Archipel citoyen vacille

Maxime Le Texier (Archipel citoyen), Felix (Nouvelle Donne), Hélène Cabanes et régis Godec (Ecologistes), Caroline Honvault (Archipel citoyen), le 22 septembre. / GC

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Gael Cérez

Les militants de deux mouvements de gauche se sont prononcés pour des stratégies différentes : une alliance derrière le PS pour les écologistes et une liste autonome pour Archipel citoyen. Les deux partis vont devoir reprendre les discussions pour s'accorder ou acter une séparation.

L’alliance entre les écologistes toulousains et Archipel citoyen n’est pas morte, mais elle a pris un sérieux coup dans l’aile. Jeudi 20 novembre, lors d’un vote interne en simultané, les deux mouvements se sont exprimés pour des orientations divergentes. 

Après de longues discussions avec le « bloc des six » (PS, PCF, Génération.s, Place publique, PRG, MRC), les négociateurs écologistes et archipéliens ont obtenu vingt places sur les 52 éligibles (douze pour les Écologistes et huit pour Archipel) et un ticket PS‐Ecologistes, avec François Briançon à la mairie de Toulouse et Régis Godec, à la présidence de Toulouse Métropole. Pour rappel, LFI et l’Assemblée des quartiers proposaient 21 places au duo (dont 14 pour les Écologistes) et un ticket Piquemal‐Godec à la mairie et à Toulouse Métropole. 

Plusieurs options étaient donc sur la table : une coalition avec le « bloc des six », un rapprochement avec La France insoumise et l’Assemblée des quartiers, ou une liste autonome Écologistes‐Archipel au premier tour. 
Des stratégies divergentes
Du côté d’Archipel citoyen, une soixantaine de militants se sont exprimés. L’alliance « Bloc des six » a été jugée « moyenne », celle avec LFI, « bien », et la liste autonome, « très bien ». Les archipéliens se sont donc prononcés en faveur d’une liste avec les Écologistes au premier tour, tout en préférant, dans un second temps, une alliance avec LFI plutôt qu’avec le PS. 

Chez les Écologistes, environ 130 militants ont participé au vote sur 230 inscrits. La première motion a été not …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?