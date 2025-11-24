Neuf mois sans nouvelles : où en est la candidature de Nadia Pellefigue ?

Neuf mois après l’annonce surprise de sa candidature pour les municipales de 2026, Nadia Pellefigue reste étrangement silencieuse. Depuis sa déclaration en février dernier, aucun signe de campagne, aucune prise de position publique, et une série de contacts discrets avec d’anciens colistiers qui laissent plus de questions que de réponses. Mediacités a essayé d’en savoir plus.

Le 14 février 2025, dans les colonnes de La Dépêche du Midi, Nadia Pellefigue annonce sa candidature aux municipales de 2026 à Toulouse. Après avoir voulu apporter « une nouvelle énergie pour Toulouse » en 2020, ce qui lui avait valu un score honorable de 18,53 %, la vice‐présidente du conseil régional disait vouloir insuffler « un nouveau souffle à la ville ». Même ambition, même volonté ? Depuis cette déclaration, c’est pourtant silence radio.

Selon les informations de Mediacités, Nadia Pellefigue a repris contact avec plusieurs anciens colistiers de sa liste de 2020. Tous requièrent l’anonymat. L’un d’eux indique avoir refusé de repartir dans l’aventure, privilégiant sa vie professionnelle. « Elle n’a pas su maintenir son réseau », remarque‐t‐il.

Trois autres proches bottent en touche ou demeurent ambigus. « Plusieurs souhaiteraient qu’elle soit de nouveau candidate avec une liste 100% société civile et hors parti », affirme un ancien colistier, tout en refusant de donner son point de vue sur la question. « Elle a recontacté le cercle qui gravitait autour d’elle, elle a pris le pouls de ses proches », confie une ancienne cadre de sa campagne de 2020.

Même son de cloche chez une ancienne colistière. « Nous avons gardé des échanges très ouverts avec Nadia. Je lui ai demandé ce qu’il se passait pour 2026 », confie‐t‐elle à Médiacités, sans vouloir en dire plus. Elle poursuit : « Lors de son annonce de candidature dans La Dépêche du Midi, je me suis dit : super, ça repart. » Et depuis ? Silence.

Trois autres anciens colistiers de la Nadia Pellefigue affirment n’avoir plus aucun contact avec leur tête de liste de 2020. « Je pensais que …