A Muret, le premier adjoint, Christophe Delahaye claque la porte et se positionne pour 2026

Après deux démissions au sein de l’équipe d’André Mandement, visé par une plainte pour harcèlement, c’est désormais Christophe Delahaye, son premier adjoint PRG qui claque la porte. Un départ qui rebat les cartes et pourrait empêcher le socialiste de conserver son mandat en mars 2026.

À quatre mois des élections municipales, la commune de Muret (25 653 habitants) est secouée par une crise politique majeure. Au printemps dernier, une agente municipale a déposé plainte pour harcèlement contre le maire, André Mandement. À ce stade, aucune suite judiciaire n’est encore connue.

L’édile socialiste est présumé innocent, mais l’affaire a profondément ébranlé la majorité municipale. Deux élues ont démissionné : Sophie Touzet, adjointe à la culture (Génération.s), au début de l’été, puis Sassia Kortas, il y a un mois à peine. La benjamine du conseil municipal dénonçait alors un « climat de tension » et une « souffrance des agents ».

Un premier adjoint démissionnaire

Selon les informations de Mediacités, la crise est loin d’être terminée. Christophe Delahaye, premier adjoint d’André Mandement depuis 2008 et figure politique locale depuis 1989, doit annoncer sa démission, ce mardi 2 décembre. Cet élu expérimenté de 57 ans tourne une page décisive. « Cette décision de démissionner de mon poste de premier adjoint est un long cheminement dans ma tête. C’est un acte de responsabilité. Je l’ai envisagée dès le mois de juin », affirme‐t‐il à Mediacités.

Le conseiller régional explique …