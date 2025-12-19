Toulouse, encore quatrième ville de France, selon les derniers chiffres de l’Insee

Toulouse a gagné 35 000 habitants entre 2017 et 2023, année où elle comptait 514 000 habitants. Elle reste encore quatrième ville de France, derrière Lyon, mais devrait officiellement la dépasser l'an prochain vu sa croissance démographique.

L’écart se réduit entre la capitale des Gaules et la cité du Capitole. Au 1er janvier 2023, Toulouse comptait 514 000 habitants. C’est 5 000 de moins qu’à Lyon, selon l’Insee, qui vient de publier ces derniers chiffres. Toulouse reste donc à ce stade la quatrième ville de France.

Les choses pourraient changer l’an prochain, car Toulouse « est la commune de France qui gagne le plus d’habitants », selon l’Insee. Celle‐ci affiche en effet une croissance de 1,2 % par an, bien supérieure au 0,1 % lyonnais. Ainsi, 5 878 habitants supplémentaires arrivent chaque année dans la ville rose, contre seulement 506 à Lyon. Une croissance portée pour une bonne partie par le solde migratoire (+ 0,5 % par an). De quoi faire croître sa population de 35 000 personnes depuis 2017 et de 61 000 personnes depuis 2012.

Si ces tendances se confirment, Toulouse pourrait théoriquement avoir doublé Lyon depuis janvier 2024. Ses 118,3 km² pourraient abriter 525 000 habitants aujourd’hui, tandis que les 47,87 km² de Lyon en accueilleraient un peu plus de 520 000.

À l’échelle supérieure, la métropole de Lyon reste bien plus peuplée que Toulouse métropole (1,4 million d’habitants contre 841 000 en 2023). Même chose au niveau des unités urbaines : 1 093 783 habitants dans celle de Toulouse contre 1 721 721 habitants du côté du Rhône.

Dans l’agglomération toulousaine, Colomiers passe de 38 951 à 40 882 habitants. Tournefeuille se peuple davantage, passant de 26 962 à 30 168 habitants en 2023. À l’échelle du département, la Haute‐Garonne passe de 1,3 à 1,4 million d’habitants, entre 2017 et 2023. Une croissance de …