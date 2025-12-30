A69 : la cour administrative d’appel autorise la poursuite du chantier

2023-septembre-A69-travaux-AP
Malgré les oppositions, les travaux de l'A69 avancent le long du tracé. / Crédit photo Alain Pitton

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Benjamin Peyrel

Suivant l’avis du rapporteur public, la cour administrative d’appel de Toulouse a validé l’autorisation environnementale nécessaire à la construction de l’autoroute reliant Toulouse et Castres. Les opposants ont annoncé se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.

Sans surprise, la cour administrative d’appel de Toulouse a validé, mardi 30 décembre, l’autorisation environnementale du chantier de l’A69, et donc la poursuite des travaux de l’autoroute reliant Catres et Toulouse, entamés en 2023.

Sans surprise car, comme dans la plupart des cas, les juges ont suivi dans leur décision les conclusions du rapporteur public lors de l’audience du 11 décembre dernier. La cour administrative d’appel de Toulouse juge aujourd’hui que « la construction de l’A69 et l’élargissement de l’A680 répondent bien à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autorisations accordées en 2023 par l’État sont légales », écrit‐elle dans un communiqué. 

https://www.mediacites.fr/transport/a69/toulouse/2025/12/22/une-autoroute-envers-et-contre-tout-retour-en-images-sur-la-saga-de-la69/
Une décision « décevante » mais » prévisible », selon les opposants 
Dans un arrêt de 53 pages, elle estime également que « le projet de liaison autoroutière doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une situation critique ou de tension particulière quant à l’enclavement ou au décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres‐Mazamet ».

Cette décision annule donc celle des juges du tribunal administratif de Toulouse qui, le 27 février 2025, 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

A69 Toulouse – Castres : l’autoroute qui ne passe pas

43 articles
A69 Toulouse – Castres : l’autoroute qui ne passe pas
1 / ?