Suivant l’avis du rapporteur public, la cour administrative d’appel de Toulouse a validé l’autorisation environnementale nécessaire à la construction de l’autoroute reliant Toulouse et Castres. Les opposants ont annoncé se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État.

Sans surprise, la cour administrative d’appel de Toulouse a validé, mardi 30 décembre, l’autorisation environnementale du chantier de l’A69, et donc la poursuite des travaux de l’autoroute reliant Catres et Toulouse, entamés en 2023.

Sans surprise car, comme dans la plupart des cas, les juges ont suivi dans leur décision les conclusions du rapporteur public lors de l’audience du 11 décembre dernier. La cour administrative d’appel de Toulouse juge aujourd’hui que « la construction de l’A69 et l’élargissement de l’A680 répondent bien à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autorisations accordées en 2023 par l’État sont légales », écrit‐elle dans un communiqué.

Une décision « décevante » mais » prévisible », selon les opposants

Dans un arrêt de 53 pages, elle estime également que « le projet de liaison autoroutière doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une situation critique ou de tension particulière quant à l’enclavement ou au décrochage démographique et économique du bassin de vie de Castres‐Mazamet ».

Cette décision annule donc celle des juges du tribunal administratif de Toulouse qui, le 27 février 2025,