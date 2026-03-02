A69 : une indemnité de 100 millions d’euros pour Atosca

Selon les informations de Mediacités, l’État aurait versé 100 millions d'euros d'indemnités à la société Atosca après l'arrêt du chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres à Toulouse. Avec ce gros chèque, la facture s'élève à 252 millions d'euros pour le contribuable, contre 23 millions annoncés au départ.

Pendant la suspension du chantier, la nature a commencé à reprendre ses droits. / Alain Pitton

Le budget 2026 de l’État compte une ligne méconnue dans la colonne dépenses. De source sûre, 100 millions d’euros auraient été versés à Atosca pour indemniser le constructeur après la suspension des travaux de l’A69 en 2025. Le 27 février 2025, la décision du tribunal administratif de Toulouse avait en effet entraîné un arrêt du chantier jusqu’au 28 mai. À cette date, la Cour administrative d’appel avait prononcé un sursis à l’exécution de la décision, dans l’attente du jugement en appel. Les travaux avaient pu reprendre le 18 juin 2025 après 111 jours d’arrêt.

Mediacités a mis la main sur des documents aussi officiels que confidentiels. On y apprend que « depuis l’arrêt du chantier et en raison du retard engendré et des problèmes liés à cet arrêt, il y a eu des négociations avec l’État pour obtenir un dédommagement ». Ces négociations ont abouti, puisque, toujours selon ces documents, « la nouvelle échéance [de livraison de l’A69, NDLR] a été fixée à octobre 2026 »  et ce « report représente un versement supplémentaire de l’État de 100 millions d’euros. »

Voilà qui confirme ce qu’on pouvait lire dès le 11 mars 2025 dans Le Moniteur. « Il y aura sans doute des discussions indemnitaires entre les cocontractants. Si les travaux peuvent finalement reprendre, les parties concluront …

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Par Alain Pitton

