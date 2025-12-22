Une autoroute envers et contre tout : retour en images sur la saga de l’A69

Pensée dans les années 90 et mise en route par le gouvernement Fillon dans les années 2000, l'autoroute Toulouse-Castres arrive dans sa dernière ligne droite. Le 30 décembre 2025, la Cour administrative d'appel dira si le chantier doit aller à son terme, en dépit des sérieux doutes sur son utilité socio-économique et de son coût certain pour l'environnement.

Le chantier de l’autoroute Toulouse‐Castres ira‐t‐il à son terme ? Le 30 décembre, la 4e chambre de la Cour administrative d’appel de Toulouse dira s’il existe ou pas une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permettant de détruire l’environnement pour construire l’A69 et de l’A680.

Le juge Denis Chabert et ses quatre assesseurs suivront‐ils le rapporteur public, Frédéric Diard ? Comme il l’a affirmé, lors de l’audience du 11 décembre, celui‐ci estime que, compte tenu des 132 000 habitants et des 50 000 emplois du bassin castrais, « il est difficile de lui renier la construction d’une liaison autoroutière ». Un argument d’autorité qui va à l’encontre des conclusions étayées du tribunal administratif en février dernier

L’avis d’un rapporteur étant suivi dans la plupart des cas, les opposants au projet faisaient plutôt grise mine, le jour de l’audience. En préambule à sa plaidoirie, Julie Rover, l’une de leurs avocates, a fait part de ses doutes sur l’intérêt de plaider alors que tout semblait déjà joué, avant d’inviter le président Denis Chabert à « clore cette saga exceptionnelle ».

« Saga », le mot est bien choisi pour désigner un serpent de mer autoroutier vieux de plusieurs décennies. Avant la date fatidique du 30 décembre, il nous a donc semblé judicieux de revenir sur les grandes étapes de ce projet à l’utilité controversée. Autant pour nommer les responsables que pour expliquer comment on peut couler une cinquantaine de kilomètres de bitume sur des terres agricoles en dépit de l’urgence climatique et de toute rationalité.
L’autoroute Pierre Fabre
Étudié depuis les années 90, l’aménagement de la RN 126 a été réalisé par tronçon pour améliorer la desserte entre Toulouse et Castres, par exemple avec la construction des déviations de Soual et de Verfeil en 2000 et en 2003.

Mais, contrairement à l’axe Toulouse‐Auch qui fait l’objet d’une progressive mise en 2x2 voies gratuites, l’idée de construire une autoroute trotte toujours dans l’esprit des gouvernements et des notables locaux. En 2006, le gouvernement Fillon décide de trancher. Deux options sont envisagées : l’aménagement du tracé existant ou la création d’une nouvelle infrastructure sous concession. 

Cette dernière est privilégiée « au motif d’une réalisation plus rapide qu’un aménagement en maîtrise d’ouvrage publique », comme le rappelle l’avis du Commissariat général à l’investissement (CGI), daté d’octobre 2016.

Un industriel tarnais a pesé lourd dans cette décision : Pierre Fabre, qui aurait arpenté les ministères pour promouvoir le projet. Lassé d’attendre des financements publics, le patron du groupe pharmaceutique (décédé en 2013) aurait poussé en faveur d’un investissement privé. 

Selon 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 12 minutes

Favorite

Par Gael Cérez et Alain Pitton

1 / ?