Deux listes veulent remplacer l’hippodrome de Toulouse

Les listes Demain Toulouse (LFI) et Un nouvel air (Equinoxe) veulent toutes deux utiliser l'espace vert de l'hippodrome de la Cépière, l'une pour créer un grand parc avec un bassin de nage, l'autre un lieu dédié à la souveraineté alimentaire.

Un même constat : deux projets. Alors que Toulouse se densifie et que le réchauffement climatique pousse les habitants à plébisciter les zones vertes pour y trouver de la fraîcheur, les 34 ha de l’hippodrome de la Cépière suscitent des convoitises.

Municipal depuis 1962 et métropolitain depuis 2015, l’hippodrome accueille 45 journées de courses par an, auxquelles assisteraient entre 13 000 et 20 000 personnes. Trop peu pour les listes Demain Toulouse (LFI) et Un nouvel air (Equinoxe) qui veulent toutes deux transformer radicalement le site créé en 1866 et le rendre plus accessible au grand public.

« Entre les jardins du Barry et le parc de la Faourette, il y a deux kilomètres de zone urbaine dense. L’hippodrome est sous‐exploité. Nous voulons l’ouvrir aux riverains, expose Lambert Meilhac, co‐chef de file de la liste Un nouvel air. On prévoit un parc de dix hectares et un lieu lié à la souverainet …