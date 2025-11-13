Ouverture d’un CRA à Nantes : les dessous d’un projet qui n’en finit pas de diviser

Capuches sur la tête, protégés par des capes de pluie, ils sont une quinzaine à avoir bravé des trombes d’eau pour explorer le Champ de Manœuvre, à la lisière de Nantes et de Carquefou. Ce jour‐là, c’est Guillaume, membre de l’Association des riverains amis de la Beaujoire (Aralb), qui mène la visite. Il prévient : « ça ne va pas être une balade joyeuse » dans « un des rares poumons verts du secteur nord de Nantes ». Tout au long du chemin, dans les allées de végétation humide, le riverain détaille aussi l’avenir du site.

D’abord, l’ablation d’une trentaine d’hectares au profit d’un projet urbain de 2 000 logements mené par la Métropole, dans le cadre de la ZAC Erdre‐Porterie. Ensuite et surtout, la construction, voulue par le ministère de l’Intérieur, d’un centre de rétention administrative (CRA) d’ici à 2027. Ce centre est destiné à enfermer pendant au maximum 90 jours, sur décision préfectorale, des migrants en situation irrégulière dans l’attente d’une expulsion.

Doté de 140 places et d’un budget de près de 40 millions d’euros financés par l’État – pour l’édification et les quatre premières années d’exploitation –, il devrait être l’un des plus importants de France. Dans l’Ouest, il n’existe actuellement qu’un seul établissement de ce type, à Rennes.