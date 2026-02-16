Les 1 380 caméras de Jean‐Luc Moudenc coûteront 35 millions d’euros

Une caméra de vidéo-surveillance, dans le quartier des Minimes, à Toulouse. / GC

Publié le

Par Gael Cérez

Le maire sortant avait annoncé son intention d'installer une caméra par rue à Toulouse durant son prochain mandat. Il vient de préciser ses intentions, confirmant ainsi nos estimations sur le coût de cette mesure. 

Le candidat sortant a enfin précisé ses intentions. Selon Actu Toulouse, Jean‐Luc Moudenc a déclaré le 29 janvier 2026, « qu’il n’y aura pas forcément une caméra par rue » car « une caméra permet d’observer sur un rayon de 200 mètres, avec un angle de 360 degrés ». 

Ce sont finalement 1 380 caméras de surveillance supplémentaires que Jean‐Luc Moudenc veut installer dans les rues de Toulouse pour arriver à une moyenne de 46 caméras par quartier. Elles s’ajouteront aux 710 caméras déjà installées.

Les professionnels du secteur peuvent se frotter les mains. Cette annonce représente un marché de 35,6 millions d’euros selon nos estimations. Selon un document interne de la collectivité, consulté par Mediacités, le prix moyen d’une caméra s’élève en effet à 25 809 euros par appareil. Déduction faite des subventions de l’État (si elles sont maintenues), la facture pèserait « seulement » 23,8 millions d’euros dans le budget communal.

Cela correspond à l’hypothèse basse de Mediacités  en décembre dernier. C’est l’équivalent de 30 années de subventions municipales …

