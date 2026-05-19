Bilan des contrôles dans l’enseignement privé : le ministre de l’Education en service minimum

« Le bilan des inspections lancées dans l’enseignement privé après l’affaire Bétharram se fait attendre », écrivions‐nous le 27 avril dernier. Et il se peut que nous ayons bien fait de manifester notre impatience à ce que des conclusions publiques soient tirées suite à cette vague de contrôle inédite parmi les quelque 7 500 établissements privés sous contrat, majoritairement financés sur fonds publics.

Dans un entretien au quotidien chrétien La Croix publié le 15 mai, le ministre de l’Education nationale Edouard Geffray, en poste depuis octobre 2025, s’est enfin plié à l’exercice du bilan. En choisissant d’accorder une interview à un unique média et non de convoquer une conférence de presse, l’ancien fonctionnaire l’a fait a minima, restant régulièrement flou. Voici ce que l’on apprend… et ce qu’on ignore encore.

Rythme de croisière

Pressée par le scandale Bétharram, Elisabeth Borne, l’éphémère prédécesseure d’Edouard Geffray au ministère, s’était engagée, en mars 2025, à ce que 40 % des établissements privés sous contrat – soit 3 000 au total – soient contrôlés d’ici à la fin de l’année 2027. Sur ce point purement comptable, le ministre assure que l’engagement sera tenu : 1 135 contrôles ont été achevés, 400 sont « en cours …