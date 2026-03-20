Discours de la peur et contre‐discours, la bataille des soutiens fait rage à Toulouse

Suite aux communiqués du Medef et de la CPME 31 appelant à voter pour Jean-Luc Moudenc, puis à une tribune de soutien signée par 350 entrepreneurs et personnalités toulousaines défendant la candidature du maire sortant, plus de 700 intellectuels et personnalités de gauche appellent, eux, à voter pour François Piquemal.

La bataille de l’entre‐deux‐tours est aussi une bataille de soutiens. Le maire sortant Jean‐Luc Moudenc peut compter sur celui des organisations patronales. Le Medef de Haute‐Garonne a estimé, lundi, que l’alliance des deux listes de gauche pour le deuxième tour était une « très mauvaise surprise » pour les entreprises, que ce soit concernant le devenir de la LGV Toulouse‐Bordeaux, le fleuron de l’aéronautique Airbus, ou encore le secteur du bâtiment.

La CPME départementale a également appelé à voter pour la liste Protégeons l’avenir de Toulouse de Jean‐Luc Moudenc, estimant que c’est la seule liste en mesure de valider ses « 91 mesures concrètes pour renforcer l’économie locale ».

Puis, le 18 mars, le camp de droite a publié une tribune de soutiens à la liste de Jean‐Luc Moudenc, signée par 350 chefs d’entreprise et personnalités toulousaines, parmi lesquels des sportifs de haut niveau, de nombreux anciens rugbymen du Stade Toulousain, Hélène Nougaro, ou encore les chefs étoilés toulousains Michel Sarran et Pierre Lambinon.

Motivés « par l’urgence de protéger Toulouse contre ceux qui veulent la voir échouer », ils prennent position pour celui qui, depuis 2014, « a préservé, par son sérieux et son expérience, la qualité de vie et l’attractivité qui font la force de notre ville ». « La menace que fait peser l’extrême gauche sur Toulouse est inédite. Conscient du danger qu’elle représente, Jean‐Luc Moudenc se positionne comme …