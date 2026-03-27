Bien s’informer, une urgence démocratique à Toulouse

Mediacités s'associe à Brief.me pour proposer une rencontre-débat sur le chaos informationnel et le rôle des médias d'information, avec Edmond Espanel, cofondateur de Brief‌.‌me et Gael Cérez, rédacteur en chef de Mediacités Toulouse, jeudi 2 avril 2026, à 19 h.

Montée en puissance des fausses informations, usage croissant d’outils d’intelligence artificielle pour lesquels la vérité des faits est négligeable, polarisation du débat public… Nous sommes confrontés à un chaos informationnel. Comment y faire face ? Comment bien s’informer à l’ère du numérique ? Quel rôle pour les médias d’information ?

Brief.me et Mediacités sont deux médias indépendants 100 % numériques. Leur approche de l’information et leur ligne éditoriale diffèrent, ils partagent des objectifs communs : répondre à la fatigue informationnelle et à la multiplication des fausses informations pour aider leurs lectrices et lecteurs à mieux comprendre le monde qui les entoure.

Participez à une rencontre‐débat sur ces enjeux avec Edmond Espanel, cofondateur de Brief‌.‌me et Gael Cérez, rédacteur en chef de Mediacités Toulouse. La discussion sera suivie d’un moment d’échange convivial.

Une conversation avec Edmond Espanel, cofondateur de Brief.me et Gael Cérez, rédacteur en chef de Médiacités Toulouse

Conférence gratuite sur réservation, le jeudi 2 avril 2026, à 19 h, aux Halles de la Transition, 46 Rue Bayard, 31000, Toulouse.