Les Tournefeuillais vont peut‐être devoir réélire leur maire

Le candidat de droite Laurent Soulié, battu d'une voix seulement au deuxième tour des municipales à Tournefeuille, a déposé un recours pour faire annuler l'élection. Il dénonce plusieurs irrégularités dans le scrutin.

Il n’est pas dit que la troisième commune de la métropole toulousaine, bastion socialiste du département, reste à gauche pour le prochain mandat. Certes, le maire sortant socialiste Frédéric Parre, qui a remplacé Dominique Fouchier après sa démission en 2024, l’a emporté dimanche, suite à un premier tour très serré. Mais son avance sur Laurent Soulié est extrêmement courte : 6 262 votes en sa faveur, contre 6 261 pour son adversaire Renaissance. Et surtout, plusieurs irrégularités entachent ce résultat.

Dans une vidéo postée le 27 mars sur les réseaux sociaux, le candidat Renaissance, battu d’une seule voix, officialise le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif de Toulouse. « Le résultat de cette élection est très serré, une seule voix d’écart. Dans une telle situation, on ne peut pas laisser le moindre doute. Chaque bulletin compte, chaque détail compte, et chaque irrégularité doit être examinée avec la plus grande rigueur. C’est pourquoi j’ai décidé de saisir le tribunal administratif, non pas pour contester la démocratie, mais au contraire, pour en garantir la sincérité », explique Laurent Soulié.

« Dans le procès verbal du bureau 14, une voix a été comptabilisée, alors que la carte d’électeur avait été mise dans l’enveloppe, ce qui aurait dû pousser à compter ce vote comme nul, selon l’article 66 du code électoral. Dans celui du bureau 20, pour la première centaine de la liste d’émargement, il y avait 107 bulletins, dont quatre nuls et …