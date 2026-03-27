Un moment d’émotion au moment de se voir passer l’écharpe tricolore par le doyen (66 ans) du conseil municipal, Philippe Legrand (PCF). Puis Johanna Rolland a repris la marche de ses mandats de maire, entamant le troisième ce vendredi 27 mars vers 10h30. La socialiste a été investie par 53 élus municipaux, 44 de sa majorité de gauche plus les 9 insoumis, qui cependant « siégeront dans l’opposition », est‐il rappelé.

« Je serai la maire de toutes les Nantaises et tous les Nantais », affirme la numéro 2 bis du PS en entamant son discours. « Je le dis, j’assume tout, chaque choix, chaque étape. Quand l’essentiel est en jeu, on doit avoir le courage de la clarté », poursuit‐elle sans sourciller et en rappelant sa « fierté d’avoir mené une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes ». Néanmoins, l’édile joue plutôt la modestie et l’apaisement dans un discours de 15 minutes, alors que sa victoire fut étriquée dimanche, après une campagne à couteaux tirés, lançant déjà sa majorité dans un « travail d’inventaire ».