Dans des rivières du Beaujolais en surchauffe, l’effondrement des populations d’écrevisses et de poissons

C’est une petite bête de seulement dix centimètres mais dont l’évolution en dit long sur nos cours d’eau. L’écrevisse à pieds blancs – ou à pattes blanches –, un crustacé vert bronze avec le haut des pinces clair, est en voie de disparition dans les rivières du Beaujolais. C’est la conclusion d’une étude menée par l’Epage (ex‐syndicat mixte) des rivières du Beaujolais et la fédération de pêche du Rhône, réalisée en 2024, que Mediacités a pu consulter.

L’écrevisse à pieds blancs est une espèce autochtone des rivières du Beaujolais, c’est-à-dire qu’elle y est présente naturellement. Elle est aussi « bio‐indicatrice » : sa présence et son évolution sont des indicateurs fiables sur la qualité du milieu dans lequel elle vit. Et le résultat de l’étude est sans appel. Le « linéaire colonisé » par l’écrevisse à pieds blancs – soit le nombre de mètres des rivières du Beaujolais qui en accueille – a diminué de