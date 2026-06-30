Dans des rivières du Beaujolais en surchauffe, l’effondrement des populations d’écrevisses et de poissons

Deux études, que Mediacités a pu se procurer, mettent en lumière le fort recul des populations d’écrevisses à pieds blanc et de truites fario dans les cours d’eau au nord de Lyon. Une dégradation causée par la hausse des températures de l’eau et, dans une moindre mesure, par la persistance de pesticides utilisés notamment dans la viticulture.

La Vauxonne, lors d'une période de sécheresse. Photo : Epage des Rivières du Beaujolais.

C’est une petite bête de seulement dix centimètres mais dont l’évolution en dit long sur nos cours d’eau. L’écrevisse à pieds blancs – ou à pattes blanches –, un crustacé vert bronze avec le haut des pinces clair, est en voie de disparition dans les rivières du Beaujolais. C’est la conclusion d’une étude menée par l’Epage (ex‐syndicat mixte) des rivières du Beaujolais et la fédération de pêche du Rhône, réalisée en 2024, que Mediacités a pu consulter.

L’écrevisse à pieds blancs est une espèce autochtone des rivières du Beaujolais, c’est-à-dire qu’elle y est présente naturellement. Elle est aussi « bio‐indicatrice » : sa présence et son évolution sont des indicateurs fiables sur la qualité du milieu dans lequel elle vit. Et le résultat de l’étude est sans appel. Le « linéaire colonisé » par l’écrevisse à pieds blancs – soit le nombre de mètres des rivières du Beaujolais qui en accueille – a diminué de

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Erwin Canard

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