La grosse bourde qui condamne déjà le président de la métropole de Lille

Il y avait eu la grève des greffiers, puis le malaise d’un assesseur. Deux situations hors normes qui avaient retardé encore un peu plus la tenue du procès du président de la Métropole européenne de Lille. Et voici que l’audience d’appel de ce 22 septembre, première des trois journées de procès prévues à la Cour d’appel de Douai, a commencé par un coup de Trafalgar judiciaire inédit.

Dans une petite salle d’audience mal ventilée et dont le plafond fuit (un bac de récupération a été posé au sol), le président Sylvain Lallement rappelle le long cheminement de la procédure jusqu’au jugement de première instance du 2 juillet 2024 et aux actes d’appel qui ont suivi. Or, prend‐il soin de relever, l’appel de la défense, déposé le 11 juillet, se limite aux peines prononcées.

C’est en constatant cette erreur manifeste de rédaction que le Procureur général a donné acte de son désistement d’appel, vendredi 19 septembre à 15 heures, sur les dossiers où Damien Castelain a été condamné. Dès lors, les condamnations de ce dernier dans les dossiers dits des « pierres bleues » et des « frais d’avocats » deviennent acquises ! Seul le montant des peines doit être reconsidéré par la justice d’appel, ainsi que les relaxes.

Les avocats de Damien Castelain ont eu beau protester, la Cour, après une courte interruption de séance, a décidé d’instruire le procès dans les limites de l’appel tel qu’il a été rédigé. Il y a donc fort à parier qu’un pourvoi en cassation soit déposé par la défense. Pourvoi qui, en matière pénale, est suspensif… On n’en a donc pas fini de parler du procès Castelain. En outre, la carrière politique de ce dernier ne serait donc pas compromise à court terme – sauf cas improbable d’inéligibilité avec exécution immédiate que les juges de première instance avaient écartée.

Examen de personnalités

L’audience a pu reprendre vers …