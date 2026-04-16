Trombinoscope de la métropole européenne de Lille : découvrez qui sont vos élus

Le président de la MEL, Eric Skyronka (sans étiquette) a opté pour un exécutif constitué de 20 vice-présidents et de 12 conseillers délégués. Composition des groupes, visages faiblement renouvelés et patente absence de parité : Mediacités vous présente vos représentants.

Le nouvel exécutif de la Métropole européenne de Lille. Photo : Métropole européenne de Lille

Pour son premier discours de “vrai” président de la MEL – il assurait l’intérim depuis janvier – Eric Skyronka, maire sans étiquette de Sailly‐lez‐Lannoy et vice‐président aux sports lors du dernier mandat, a filé la métaphore compétitive. La candidature de la conseillère municipale lilloise Lahouaria Addouche (LFI) lui aura offert un match… qu’il a très aisément remporté. « Le sport nous apprend que même dans l’affrontement, il doit y avoir du respect », a‑t‐il déclaré. Et de promettre qu’il sera « le président de toutes les communes. Qu’elles aient voté ou pas pour le président de la métropole », qu’il est désormais.

Sa candidature a récolté 138 des 188 suffrages potentiels. Eric Skyronka a ainsi l’assurance de pouvoir disposer d’une très large majorité au cours de ce mandat. Son groupe Métropole Passions Communes (MPC), le plus pluriel de tous, compte 83 membres, et est donc tout proche de constituer une majorité à lui seul. Composé en majeure partie de maires sans étiquette de communes rurales, MPC agrège aussi des élus issus de plus grandes communes (Hem, Loos, Wasquehal…), des maires clairement positionnés à droite tel Sébastien Leprêtre, maire de La Madeleine ; mais aussi Dominique Baert, premier édile divers gauche de Wattrelos.

MPC truste l’essentiel des postes : président, 12 vice‐présidences (dont les 5 premières) ainsi que 8 des 12 …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Matthieu Slisse

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