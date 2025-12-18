Damien Castelain condamné : l’immense embarras de ses alliés socialistes lillois

Quelques heures après l’annonce de la condamnation en appel de Damien Castelain ce mardi 16 décembre, nous nous lançons dans une série de coups de fil. Plusieurs élus locaux décrochent : Stéphane Baly, qui a dégainé deux communiqués de presse sitôt la décision de justice annoncée, regrette que « les questions de probité du président aient entaché tout le mandat » ; Violette Spillebout nous renvoie vers un court texte dans lequel elle insiste, elle aussi, sur « l’exigence d’exemplarité » ; Rudy Elegeest, maire de Mons‐en‐Baroeul et candidat malheureux en 2020 face à Damien Castelain, craint que cet épisode n’entache durablement l’image de la métropole européenne de Lille…

Dans le même temps, les hommages émanant de proches du président démissionné se multiplient. Gérald Darmanin, ex‐vice‐président aux transports et tenu à une extrême réserve car ministre de la justice, s’est déjà fendu d’un tweet pour avoir “une pensée plus qu’amicale” pour le futur‐ex président de la MEL. Et les socialistes alors ?

Audrey Linkenheld, présidente du groupe Métropole durable et solidaire (MDS), allié de Damien Castelain depuis 2014 ? Messagerie. Charlotte Brun, première adjointe au maire de Lille et vice‐présidente à la métropole ? Messagerie. L’attachée de presse d’Arnaud Deslandes nous répond… qu’elle va se renseigner et qu’elle revient vers nous si une prise de parole est possible. Elle ne reviendra …