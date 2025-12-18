Damien Castelain condamné : l’immense embarras de ses alliés socialistes lillois

Au lendemain de la condamnation en appel qui contraint le président de la métropole européenne de Lille à abandonner sa fonction, ses alliés socialistes, restés dans la majorité tout au long de ce mandat malgré ses déboires judiciaires, semblent sérieusement gênés aux entournures.

Le président de la MEL, Damien Castelain, entouré de deux vice-présidents socialistes, Charlotte Brun, (à sa gauche) et Arnaud Deslandes, maire de Lille (à sa droire), lors de l'inauguration de l'école George Sand, à Fives, en septembre. Photo : Facebook de Damien Castelain

Quelques heures après l’annonce de la condamnation en appel de Damien Castelain ce mardi 16 décembre, nous nous lançons dans une série de coups de fil. Plusieurs élus locaux décrochent : Stéphane Baly, qui a dégainé deux communiqués de presse sitôt la décision de justice annoncée, regrette que « les questions de probité du président aient entaché tout le mandat » ; Violette Spillebout nous renvoie vers un court texte dans lequel elle insiste, elle aussi, sur « l’exigence d’exemplarité » ; Rudy Elegeest, maire de Mons‐en‐Baroeul et candidat malheureux en 2020 face à Damien Castelain, craint que cet épisode n’entache durablement l’image de la métropole européenne de Lille…

Dans le même temps, les hommages émanant de proches du président démissionné se multiplient. Gérald Darmanin, ex‐vice‐président aux transports et tenu à une extrême réserve car ministre de la justice, s’est déjà fendu d’un tweet pour avoir “une pensée plus qu’amicale” pour le futur‐ex président de la MEL. Et les socialistes alors ?

Audrey Linkenheld, présidente du groupe Métropole durable et solidaire (MDS), allié de Damien Castelain depuis 2014 ? Messagerie. Charlotte Brun, première adjointe au maire de Lille et vice‐présidente à la métropole ? Messagerie. L’attachée de presse d’Arnaud Deslandes nous répond… qu’elle va se renseigner et qu’elle revient vers nous si une prise de parole est possible. Elle ne reviendra …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?