À la cité des échanges, chefs d’entreprise et entrepreneurs sont réunis pour le traditionnel “rendez‐vous des entrepreneurs”, le 27 mars, dès potron‐minet, pour partager un petit‐déjeuner et se tenir au courant des dernières actualités marquantes. Au menu du jour : un point sur la situation économique mondiale en marge de la guerre en Iran, alors que les prix du pétrole explosent depuis plusieurs semaines. Mais aussi une présentation sur les élections municipales, par le directeur de Sciences Po Lille en personne, Etienne Peyrat.

Car le Medef (Mouvement des entreprises de France) local entend bien peser sur le monde politique durant ce prochain mandat. Alors qu’Etienne Peyrat parle d’une victoire relativement limitée côté France insoumise, avec des équilibres politiques « assez classiques » bien que quelques « poussées à Lille avec des segmentations très fortes entre quartiers, des fractures », Jean‐Pierre Letartre, président du Medef Lille métropole semble très inquiet du score qu’a réalisé LFI, qui s’est notamment adjugé la ville de Roubaix.

« Jusqu’à présent, on a travaillé avec toutes les couleurs politiques. Mais bon, là, il y en a certains nouvellement élus avec lesquels on ne va pas forcément travailler… », prévient‐il, après avoir regretté que Lahouaria Addouche n’ait pas « daigné venir » à l’invitation du Medef pour un débat organisé entre les candidats à Lille. « Nous allons prochainement monter une réunion avec les chefs d’entreprise de Roubaix, pour voir ce qu’on peut faire pour défendre ce en quoi nous croyons », s’engage-t-il, révélant au passage qu’il avait reçu dans l’entre deux‐tours les candidats Alexandre …