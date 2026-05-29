Harcèlement sexuel dans la police municipale de Lille : peine alourdie en appel pour un ancien agent

Coupable d’avoir imposé à l’une de ses collègues des « propos et des comportements à connotation sexuelle », un ancien policier municipal lillois a été condamné à dix mois de prison avec sursis par la cour d’appel de Douai. Rapidement alertée de ces faits datant de février 2023, la Ville de Lille est quant à elle accusée d’avoir manqué à son devoir de protection de la victime. Ce qu’elle nie catégoriquement.

L'hôtel de police municipale de Lille. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Ce lundi 18 mai, la cour d’appel de Douai a rendu son jugement dans le procès pour harcèlement sexuel d’un ancien policier municipal lillois. Le 3 mars 2026, Mediacités avait assisté à l’audience à laquelle ne s’était pas rendu le prévenu… pourtant à l’initiative de l’appel.

Comme l’a appris Libération, cet ex‐brigadier‐chef principal aujourd’hui âgé de 42 ans a vu sa peine aggravée. Le tribunal a considéré que la peine de six mois de prison avec sursis prononcée en première instance ne prenait « pas suffisamment en compte la gravité des faits notamment au vu de leurs conséquences pour la victime ». « Les propos et comportements à connotation sexuelle » imposés à son ancienne collègue sont ainsi sanctionnés de dix mois de prison avec sursis, assortis d’une interdiction d’exercer le métier de policier pendant deux ans, ainsi que d’une peine d’inéligibilité de cinq ans.
« Ma vie est à l’arrêt complètement »
Dans ses réquisitions, l’avocate générale Nadège Perrin, avait notamment pointé « l’attitude » du policier municipal tout au long de la procédure. Sitôt averti que sa collègue lui reprochait des faits de harcèlement sexuel, il avait en effet déposé une plainte pour diffamation, classée sans suite un …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Matthieu Slisse

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