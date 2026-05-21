Au collège privé Godefroy de Bouillon de Boulogne‐sur‐mer, une inspection inopinée alerte sur le bien‐être des élèves

Le rapport d’inspection que Mediacités rend public est particulièrement critique à l’égard de la gestion de cet établissement catholique. Il lance une alerte sur le bien-être des élèves, fragilisé par les propos blessants de certains enseignants et par « des carences » dans la lutte contre les violences sexuelles entre collégiens. La direction assure que des correctifs ont été mis en œuvre.

Le collège Godefroy de Bouillon à Boulogne-sur-mer (222 élèves en 2024/205) a connu une inspection inopinée en juin 2025. Illustration : Mediacités

Sous contrat d’association avec l’Etat depuis 1980, le collège privé catholique Godefroy de Bouillon, situé à deux pas du centre‐ville de Boulogne‐sur‐mer, compte parmi les 51 écoles, collèges et lycées privés financés sur fonds publics que le rectorat de Lille a inspectés en 2025. Il dépend de La Salle France, un réseau de dizaines d’établissements dont le projet éducatif consiste en un « développement intégral » de chaque élève.

Cas particulier pour ce contrôle, le collège qui scolarisait 222 élèves en 2024/2025 a enregistré une visite “surprise”. Le 17 juin 2025, une équipe de dix inspecteurs ainsi qu’un conseiller technique vie scolaire s’y est déplacé. En effet, l’analyse d’un ensemble de documents transmis par le collège à compter du mois de janvier de la même année, a conduit la rectrice à ordonner une inspection inopinée.

Cette modalité, l’exception parmi les centaines de contrôles recensés par Mediacités, est réservée aux établissements dont des aspects alertent particulièrement le rectorat. Lesquelles dans le cas du collège boulonnais ? L’académie de Lille n’a pas répondu à nos questions, mais la lettre de saisine, évoquée dans le rapport, mentionne une attention particulière à porter à « la bientraitance des élèves » ainsi qu’au « bien‐être des personnels ».
« De nombreux écarts aux exigences fixées »
Le rapport que nous …

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Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

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Par Matthieu Slisse

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