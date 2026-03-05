Harcèlement sexuel : derrière le procès d’un policier municipal, la coupable défaillance de la ville de Lille

Un ancien policier municipal lillois, condamné en première instance pour avoir harcelé sexuellement une collègue, a été jugé en appel ce 3 mars. L’occasion pour son avocat et le ministère public de pointer l’insuffisante protection de la victime par sa hiérarchie. Selon nos informations, cette défaillance s’est reproduite en décembre 2025 dans une autre affaire de violences sexuelles au sein de la « PM ».

L'hôtel de police municipale de Lille. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

« Ce qui est pernicieux dans le harcèlement sexuel au travail, c’est que vous subissez des choses… mais c’est votre travail. Il vous faut y retourner, jour après jour, vous n’avez pas vraiment le choix. Et c’est parce qu’on sait que cette position est contrainte qu’il existe normalement des procédures protectrices ». Tout est dans le « normalement ».

Ce mardi 3 mars devant la cour d’appel de Douai, Me Vincent Bethouart, avocat d’une policière municipale lilloise victime d’harcèlement sexuel par l’un de ses ex‐collègue, a tenu à souligner les lourdes responsabilités de la Ville de Lille dans l’aggravation de l’état de santé de sa cliente. Alors que le mis en cause, pourtant à l’origine de l’appel, ne s’est pas déplacé à l’audience et n’était pas représenté, ce nouveau procès a en effet été l’occasion d’une diatribe à l’encontre de la hiérarchie municipale lilloise. Celle‐ci s’est rendue coupable d’une série de manquements déjà décrits par une enquête du site d’investigation indépendant Disclose.

Une hiérarchie « extrêmement défaillante »
« L’absence de protection a participé au préjudice de [ma cliente] », a martelé son avocat. Le rapporteur public s’est lui …

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Par Matthieu Slisse

1 / ?