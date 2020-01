Dure fin de mandat pour Lucien Barge… Comme vous l’avez lu en octobre dernier sur Mediacités, le maire de Jonage, bourgade de 6000 habitants de l’est lyonnais, est dans le collimateur d’une enquête de la gendarmerie de Saint-Laurent-de-Mure pour des faits présumés de favoritisme. À l’origine de ses ennuis : une délibération autorisant la ville à louer un appartement au fils de son adjointe, Martine Chalessin, à un prix défiant toute concurrence [relire notre enquête : « À la mairie de Jonage, c’est copinage à tous les étages »]. Mais ce n’est pas tout ! D’après nos informations, deux autres plaintes viennent alourdir le dossier Barge. Toujours pour des faits présumés de favoritisme.

Le coût du favoritisme

Le délit de favoritisme est régi par l’article 432-14 du Code pénal. Il consiste, pour une personne dépositaire de l’autorité publique, d’octroyer ou de tenter d’octroyer un avantage injustifié « par un acte contraire aux dispositions (…) ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». Il est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, et peut être assorti de la

Il vous reste 76% de cet article à découvrir ! Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d'abonnement. Ou bien apprenez-en plus sur Mediacités... Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous. Mediacités c'est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 000 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !