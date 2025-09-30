Municipales : à Villeurbanne, les insoumis la joueront solo, préoccupations nationales en tête

Membres de la majorité du socialiste Cédric Van Styvendael, les élus LFI feront bien sécession pour le scrutin de mars 2026. L’adjoint Mathieu Garabedian conduira une liste face au maire sortant.

L'insoumis et adjoint au maire de Villeurbanne Mathieu Garabedian. Photo : compte X @MatGarabedian.

Nationaliser le scrutin municipal, quitte à passer par pertes et profits une coalition qui, de l’avis général, a plutôt bien fonctionné jusqu’ici ? Ce lundi 29 septembre, La France insoumise a confirmé qu’elle ferait cavalier seul à Villeurbanne, pour les élections de mars 2026. L’annonce était attendue, mais elle rompt avec l’approche de 2020. Aux précédentes municipales, les insoumis locaux avaient rejoint – dès le premier tour – le large attelage de gauche constitué autour du socialiste Cédric Van Styvendael, alors élu maire.

Un mandat plus tard, et malgré quelques sujets de 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand